Affondano al largo di Alghero: inchiesta

ALGHERO - Tragedia scampata nella mattinata di venerdì nel golfo di Alghero. I militari della Guardia Costiera sono intervenuti per prestare soccorso a tre diportisti che, a bordo di un’unità da diporto, erano partiti dallo scalo algherese per raggiungere il porto di Castelsardo.



Il natante sul quale viaggiavano, però, per cause ancora in via di accertamento – sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta amministrativa – ha iniziato a riempirsi di acqua nel tratto di mare antistante il sito “Torre del Lazzaretto”. In pochi minuti dalla ricezione della chiamata di soccorso, il personale specializzato in forza all’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero ha raggiunto, a bordo della M/V CP 871, i malcapitati che sono stati tratti in salvo in ottime condizioni di salute.



La barca, affondata poco dopo il recupero degli occupanti in un tratto di mare con fondale di circa 16 metri, è stata recuperata nella giornata odierna. Le operazioni - al fine di scongiurare il pericolo di inquinamento - si sono svolte in totale sicurezza.