Cultura e territorio: Massimo Bray a Sassari

SASSARI – Domani, lunedì 9 e martedì 10 dicembre, nell’aula magna dell’Università degli studi di Sassari, si svolgerà il convegno “Il ruolo della cultura nel governo del territorio”, organizzato dal Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Ateneo, con l’Associazione italiana sociologia del territorio. Ospite d’onore, il direttore generale dell’Enciclopedia italiana Treccani, nonché ex ministro per i Beni, le attività culturali e il turismo Massimo Bray.



Il suo intervento, intitolato “Il territorio come sistema culturale tra identità e partecipazione”, è in programma lunedì, alle 11, e sarà preceduto dai saluti di apertura, alle 10, della coordinatrice nazionale Ais-Sezione Territorio Antonietta Mazzette, del rettore Uniss Massimo Carpinelli, del presidente della Fondazione di Sardegna Antonello Cabras e del direttore del Dipartimento Dissuf Marco Milanese. Il tema della cultura nelle trasformazioni territoriali riguarda in particolare il patrimonio, il paesaggio e la memoria.



Con specialisti provenienti dalle principali università italiane, l’incontro indagherà su tematiche quali riu-urbanizzazione, inclusione, multietnicità, partecipazione, spazi della quotidianità e sviluppo sostenibile, tenendo presente l’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 dell’Onu (rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili). In particolare, il target 11.4 ,che invita le comunità globali a potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo.



