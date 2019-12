Condividi | Antonio Burruni 19:34 La compagine algherese si č imposta per 9-4 sull´Alą dei Sardi, nel match valido per il campionato regionale di serie C2, grazie alla tripletta di Ciro D´Antonio, alla doppietta di Andrea Sechi ed alle reti di Giovanni Salvatore, Antonio Deruda, Emanuele Roma e Juan Luis Giron Pons Calcio a 5: l´Audax vince ancora



ALGHERO - Prosegue il momento positivo per l'Audax, che vince ancora. La compagine algherese si č imposta per 9-4 sull'Alą dei Sardi, nel match disputato al PalaCorbia e valido per il campionato regionale di serie C2.



PRIMO TEMPO. La prima frazione di gioco č un monologo dei padroni di casa, che vanno in vantaggio al 5' con Giovanni Salvatore. Passano sei minuti ed č Andrea Sechi a firmare il raddoppio. La terza rete č opera di Antonio Deruda al 18'.Quattro minuti dopo č Ciro D'Antonio a calare il poker. Al 29', Emanuele Roma timbra il 5-0, che rimanda le due squadre negli spogliatoi.



SECONDO TEMPO. In avvio di ripresa, gli ospiti muovono il punteggio con Paolo Corda. Al 35', ancora in rete D'Antonio. Il 7-1 č opera di Sechi (doppietta personale) al 44'. Arriva quindi anche la doppietta di Luigi Doneddu, in gol al 47' ed al 52'. In rete anche Juan Luis Giron Pons al 53'. Corda accorcia le distanze a quattro minuti dalla fine, su rigore, ma č D'Antonio, con la sua tripletta, a chiudere la sfida per il 9-4 finale.



AUDAX-ALA' DEI SARDI 9-4:

AUDAX: Puledda, Roma, Giron Pons, Balbina, D'Antonio, Salvatore, Sechi, Deruda, Dettori, Cotza. Allenatore Antonio Baldino.

ALA' DEI SARDI: G.Renzo Doneddu, Pischedda, Mele, Satta, Corda, Luigi Doneddu.

