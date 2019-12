Condividi | Red 13:08 La presentazione pubblica si terrà 12 dicembre, alle 11.30, nella sala Filippo Canu, in Corso Vittorio Emanuele II, a Porto Torres, e sarà dedicata a tutti i portatori di interesse Pit fluviale: presentazione a Porto Torres



PORTO TORRES – La presentazione pubblica del Pit fluviale, lo strumento che permetterà la messa in sicurezza e la valorizzazione del Rio Mannu, si terrà giovedì 12 dicembre, alle 11.30, nella sala Filippo Canu, in Corso Vittorio Emanuele II. La mattinata di approfondimento è dedicata alla presentazione delle “Opere di difesa idraulica dalle inondazioni del Rio Mannu in Porto Torres”, comunemente chiamato Pit fluviale.



Si tratta di un ampio progetto del Comune di Porto Torres, che ha come obiettivi la messa in sicurezza delle sponde del fiume, dell'area fociva ed una generale valorizzazione paesaggistica. La presentazione pubblica rientra nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale.



L'incontro è aperto a tutti. I cittadini ed i portatori di interesse, oltre a prendere visione del progetto, potranno esprimere osservazioni.



