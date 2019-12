Condividi | Cor 11:00 Giornata di donazione Non-Stop organizzata da Ersu Sassari e Avis Sassari. Gli studenti e le studentesse che donano possono concorrere per ricevere la borsa di studio dell´Avis del valore di 400 euro Maratona della donazione all´Ersu



SASSARI - Ersu Sassari e Avis ancora una volta insieme per realizzare una maratona per la vita che vedrà coinvolti tutti gli studenti iscritti in un percorso universitario o di alta formazione accademica a Sassari, ma non solo. Mercoledì 11 dicembre 2019 dalle 8 alle 18 sarà possibile dare il proprio contributo per contrastare l’emergenza sangue in Sardegna. Quest’anno si raddoppia: saranno ben due le autoemoteche dell’Avis di Sassari posizionate davanti all’ingresso della Mensa universitaria, in via dei Mille 102, dove volontari ed infermieri saranno a disposizione per una vera e propria “maratona della donazione”.



Dopo il grande successo dello scorso anno con 72 sacche raccolte nell’intera giornata del 12 dicembre dello scorso dicembre, quest’anno, grazie alla disponibilità di due mezzi e del doppio staff, si spera di battere il record delle 150 donazioni. Ersu Sassari, in segno di gratitudine per il gesto nobile degli studenti e delle studentesse iscritti a Sassari, offriranno un coupon per usufruire di un pasto gratuito in mensa.



Inoltre gli operatori dell'Avis Provinciale forniranno ai donatori un certificato che varrà come giustificazione da presentare, ad esempio, al proprio datore di lavoro (nel caso di studenti occupati) o per giustificare l'assenza dalle lezioni del giorno. Donare sangue significa donare vita e Avis ti premia: gli studenti e le studentesse che donano possono concorrere per ricevere la borsa di studio dell'Avis del valore di 400 euro.