video Condividi | Cor 16:06 Tonino Serra firma il Cap d´Any

«Alghero sempre più cosmopolita»



Il genio creativo ineguagliabile del flower interior designer algherese Tonino Serra colpisce ancora nel segno. E´ lui che firma ancora una volta il Natale della città di Alghero con un´installazione che fa da cornice alla Torre di Porta Terra, in continuità con gli allestimenti che dal Giro100 tutti ci invidiano: veri "monumenti" di creatività, tra le opere più fotografate di sempre in Riviera del Corallo. «Siamo aperti a ciò che succede nel mondo - dice Tonino Serra - e queste gabbie danno un forte senso di libertà di pensiero. Le sagome degli uccellini bianchi sottolineano il bello, l´insediamento sociale, anche ad Alghero, di piccole comunità che fanno una città cosmopolita. Poi le stelle che augurano il senso di prosperosità d´animo e ricchezza sociale ed economica». Le immagini sul Quotidiano di Alghero. Il genio creativo ineguagliabile del flower interior designer algherese Tonino Serra colpisce ancora nel segno. E´ lui che firma ancora una volta il Natale della città di Alghero con un´installazione che fa da cornice alla Torre di Porta Terra, in continuità con gli allestimenti che daltutti ci invidiano: veri "monumenti" di creatività, tra le opere più fotografate di sempre in Riviera del Corallo. «Siamo aperti a ciò che succede nel mondo - dice Tonino Serra - e queste gabbie danno un forte senso di libertà di pensiero. Le sagome degli uccellini bianchi sottolineano il bello, l´insediamento sociale, anche ad Alghero, di piccole comunità che fanno una città cosmopolita. Poi le stelle che augurano il senso di prosperosità d´animo e ricchezza sociale ed economica». Le immagini sul • Guarda e condividi il video su Alguer.tv