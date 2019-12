Condividi | Red 18:28 L´Avis Alghero, in collaborazione con la Guardia di finanza di Alghero, Comando Compagnia Comando Sezione Operativa navale di Alghero e con il locale Centro Trasfusionale, organizzano una raccolta di sangue per venerdì mattina Donazione sangue: appuntamento ad Alghero



ALGHERO – L'Avis Alghero, in collaborazione con in collaborazione con la Guardia di finanza di Alghero, Comando Compagnia Comando Sezione Operativa navale di Alghero e con il locale Centro Trasfusionale, organizzano una raccolta di sangue. Venerdì 13 dicembre, dalle 8 alle 12, in prossimità dell'ingresso del Comando di Via Garibaldi, sarà presente un'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale pronta ad accogliere quanti vorranno donare il sangue.