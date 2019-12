Condividi | Red 20:17 L´incontro “La calligrafia: metodi e modelli attraverso le lettere di Giuseppe ed Efisio Manno”, organizzato da Itinerati nel tempo, con il patrocinio del Comitato di Alghero della è in programma venerdì sera, ad ingresso libero, nella Sala Multimediale del museo algherese La calligrafia sbarca a Casa Manno



ALGHERO - Casa Manno ed Itinerari nel tempo organizzano per venerdì 13 dicembre, alle 19, l'incontro “La calligrafia: metodi e modelli attraverso le lettere di Giuseppe ed Efisio Manno”. I segreti e le curiosità della grafologia nell’Ottocento saranno raccontati da Elisa Peddis.



Prevista un'introduzione storica del direttore di Casa Manno Mauro Porcu e le letture a cura della Compagnia teatrale El Telò di Alghero. L'evento, con ingresso a offerta libera, si terrà nella Sala Multimediale del museo algherese.



L'evento è realizzato con il patrocinio del Comitato di Alghero della Società Dante Alighieri. Per ulteriori info ed il programma completo si può andare sul sito internet 800evocazione-rievocazione.



