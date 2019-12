Condividi | Red 22:26 Mattias Bardino si aggiudica a Cagliari il “Trofeo Ciabatti” nella Classe Optimist cadetti. Il baby velista dello Yacht club Alghero, uno dei più giovani sulla linea di partenza, ha figurato in tutte le sei prove disputate ottenendo sempre buoni piazzamenti Vela: un algherese conquista il Ciabatti



ALGHERO - Mattias Bardino si aggiudica a Cagliari il “Trofeo Ciabatti” nella Classe Optimist cadetti. Il baby velista dello Yacht club Alghero, uno dei più giovani sulla linea di partenza, ha figurato in tutte le sei prove disputate ottenendo sempre buoni piazzamenti. Per lui, un'ottima stagione agonistica di esordio, conclusa con un importante trionfo.



Ottimi i risultati di tutta la squadra algherese anche nelle altre categorie, dove Paolo Spanedda ed Eros Bardino hanno battagliato fino all'ultima prova per salire sul podio. Rispettivamente, i due alfieri algheresi hanno concluso quinto e sesto nella classifica generale Optimist Juniores.



Nella categoria femminile Optimist Juniores, ottimo il secondo posto di Irene Burruni ed il quarto di Elena Inzillo. Da sottolineare anche l'esordio nel mondo delle regate di Andrea Dinapoli e Beatrice Salis, due nuovi atleti provieneti dalla scuola di vela estiva dello Yacht club Alghero. Nella combattuta categoria Laser 4.7, di rilievo il sesto posto di Valerio Travaglini e l'ottavo di Lorenzo Lauro, giovani esordienti della classe.



