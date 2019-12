video Condividi | Cor 11:25 Alghero: cuccioli scaricati nei cassonetti



Incivili scatenati. Sei cuccioletti color crema, buttati tra i rifiuti nei pressi dei cassonetti sudici presenti sulla strada campestre di Valverde, nella città di Alghero. E´ l´orrenda scoperta fatta questa mattina (martedì) da alcuni residenti della zona che, come ogni giorno, si recano a gettare la spazzatura. Sul posto anche Eva Bianchi, già a capo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Alghero - che ha provveduto ad accudire provvisoriamente i cuccioli in attesa di adozione (cell. +39 360783379).