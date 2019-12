Condividi | Red 11:29 Torna sabato la manifestazione enogastronomica a cura di Taribari, giunta alla 13esima edizione. Saranno quarantadue i punti di degustazione disseminati lungo il centro storico sassarese Weekend dei gusti al via a Sassari



SASSARI. Quattro itinerari del gusto da Piazza d’Italia a Porta Sant’Antonio, da Corso Trinità a Via Torre Tonda. Sabato 14 dicembre, saranno quarantadue i punti di degustazione proposti dal “Weekend dei gusti”, il tradizionale appuntamento enogastronomico organizzato da Taribari e giunto alla 13esima edizione. Gli esercenti del centro storico hanno aderito anche quest’anno in modo significativo alla kermesse culinaria, che consente un’immersione tra i sapori del cibo tradizionale e di strada. L’evento è realizzato con il contributo dell’Assessorato regionale al Turismo, della Camera di commercio di Sassari, di Salude e Trigu e del Comune di Sassari. «Ogni anno veniamo trascinati dall’entusiasmo degli esercenti del centro storico - spiegano gli organizzatori – ed è soprattutto per loro che riproponiamo la manifestazione. Questa giornata è l’occasione per tornare tutti insieme dove batte il cuore antico di Sassari».



L’appuntamento prenderà il via alle 18. Dopo aver acquistato il carnet di biglietti negli infopoint dell’Emiciclo Garibaldi e di Piazza Azuni, i partecipanti armati di tracolla e bicchiere potranno scegliere tra quattro diversi percorsi lungo i principali assi della città vecchia: nel menù del Weekend sono presenti, tra gli altri, tanti piatti della tradizione: la zuppa di lenticchie, il croccante sassarese, le fave a ribisari, il pane zichi con pecora bollita, la purpuzza con crostini, la polenta e la salsiccia fresca, il maiale stufato al cannonau, salsiccia e fagioli, polenta funghi e purpuzza, lo spezzatino con fagioli e patate. Le degustazioni saranno accompagnate da intrattenimenti musicali per le vie del centro storico. «Nel calendario degli eventi natalizi, l'Amministrazione comunale ha voluto inserire diverse iniziative enogastronomiche - commenta l'assessore comunale alla Cultura Rosanna Arru - e il Weekend del Gusto rappresenta un appuntamento ormai irrinunciabile per la città. Per questo siamo lieti di contribuire, destinandole spazi e risorse, e supportare la manifestazione, che siamo certi anche quest'anno coinvolgerà tantissimi cittadini e visitatori».



