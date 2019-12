Condividi | Red 16:28 Così come in quello dello scorso anno, anche nel “Calendari en alguerés 2020” ci sono ventiquattro ricette della tradizione gastronomica locale, con la descrizione, in algherese, della preparazione di piatti che ancor oggi vengono preparati dalle famiglie algheresi Omnium cultural: ecco il calendario in algherese



ALGHERO - Anche quest’anno, l’Òmnium cultural de l’Alguer ha pubblicato il Calendario in algherese. Così come in quello dello scorso anno, anche nel “Calendari en alguerés 2020” ci sono ventiquattro ricette della tradizione gastronomica locale, con la descrizione, in algherese, della preparazione di piatti che ancor oggi vengono preparati dalle famiglie algheresi.



Con questa iniziativa, l'associazione promuovere l’utilizzo dell’algherese in tutti gli ambiti, non solo in forma orale, ma anche scritta, e rimarcare ulteriormente la dignità della lingua algherese. I testi sono a cura di Carla Valentino, vicepresidente dell’Òmnium cultural de l’Alguer.



Il calendario può essere ritirato nella sede dell’Omnium cultural, in Via Sant Agostino 18/a, ogni mercoledì, dalle 17.30 alle 19. E ci sarà una seconda possibilità, venerdì 13 dicembre, in Largo San Francesco, dove l'associazione culturale sarà presente con un proprio gazebo. Commenti ALGHERO - Anche quest’anno, l’Òmnium cultural de l’Alguer ha pubblicato il Calendario in algherese. Così come in quello dello scorso anno, anche nel “Calendari en alguerés 2020” ci sono ventiquattro ricette della tradizione gastronomica locale, con la descrizione, in algherese, della preparazione di piatti che ancor oggi vengono preparati dalle famiglie algheresi.Con questa iniziativa, l'associazione promuovere l’utilizzo dell’algherese in tutti gli ambiti, non solo in forma orale, ma anche scritta, e rimarcare ulteriormente la dignità della lingua algherese. I testi sono a cura di Carla Valentino, vicepresidente dell’Òmnium cultural de l’Alguer.Il calendario può essere ritirato nella sede dell’Omnium cultural, in Via Sant Agostino 18/a, ogni mercoledì, dalle 17.30 alle 19. E ci sarà una seconda possibilità, venerdì 13 dicembre, in Largo San Francesco, dove l'associazione culturale sarà presente con un proprio gazebo.