Venerdì 13 dicembre dalle 18,00 presso la sede del Polisoccorso di Alghero, previsto un interessante incontro rivolto ai proprietari o a chi intende adottare un cane Cani: incontro gratuito con gli esperti



ALGHERO - L’Associazione DNA Randagio, gestore del Canile Primavera di Alghero, nell’ambito dei servizi previsti nella convenzione con il Comune di Alghero e che devono essere erogati a favore della cittadinanza, ha organizzato un interessante incontro pubblico gratuito, rivolto ai proprietari o a chi intende adottare un cane. È noto che una parte importante di famiglie algheresi hanno un cane e che sempre più persone scelgono di condividere la propria vita con un animale domestico, ma purtroppo l’attenzione verso gli animali da compagnia spesso è, e rimane, un qualcosa di istintivo che nasce dal cuore, dimenticando che per quanto si possa volere fare solo del bene comunque si deve interagire con un essere che non è umano ed ha innate in sé esigenze che devono essere tenute in considerazione. La cosa peggiore che si possa fare è cercare, anche involontariamente, di “umanizzare” il proprio cane, stravolgendo la sua natura.



Ecco perché l’incontro con esperti cinofili diventa un’occasione importante per tutti coloro che già vivono con un cane, così come per tutte quelle persone che si accingono ad adottarne uno. Il confronto consentirà di acquisire una serie di informazioni utilissime ad instaurare un rapporto corretto e soddisfacente, facendo in modo che la vita insieme tra proprietario e cane diventi non solo un gesto di affetto ma una scelta consapevole e ponderata che potrà facilmente prevenire

problemi futuri, figli di errori di comportamento che troppe volte sono riscontrati da chi poi è chiamato a cercare di porvi rimedio. L’incontro di venerdì è il primo di una serie è tratterà soprattutto gli aspetti del randagismo, l’importanza della microchippatura e della sterilizzazione.



«L’Amministrazione guarda favorevolmente a queste iniziative - sottolinea l’Assessore alle Politiche Ambientali Andrea Montis - le recenti notizie riguardanti il ritrovamento di cuccioli abbandonati in zona Valverde, dimostrano che c’è ancora tanto da fare e per questo prestissimo verrà riproposta la campagna di sterilizzazione incentivata che proprio di recente ha visto giungere numerose richieste agli uffici di questo Assessorato. Particolare attenzione verrà prestata anche nei confronti delle numerose associazioni che profondono costante impegno e alle quali va il mio personale ringraziamento».



