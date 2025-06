S.A. 16:00 La tartaruga marina Francesca libera all´Asinara Il giovane esemplare è stato recuperato lo scorso dicembre nelle acque del golfo dell’Asinara. Domani mattina verrà rilasciata dopo le cure degli ultimi mesi



ASINARA - La mattina di giovedì 5 giugno alle ore 11:30, è previsto il rilascio della tartaruga marina ribattezzato con il nome di “Francesca Antonio”. Il giovane esemplare è stato recuperato lo scorso dicembre nelle acque del golfo dell’Asinara, in seguito alla segnalazione del peschereccio “Antonio Padre” di Stintino, che lo ha trovato in stato di evidente difficoltà, impossibilitato ad immergersi e nuotare liberamente. A seguito delle cure effettuate presso il centro di primo soccorso e recupero della fauna marina presente sull’isola dell’Asinara, Francesca Antonio è riuscito a riprendersi pienamente. Le radiografie hanno evidenziato la presenza di una costipazione intestinale causata dall’ingestione accidentale di materiale plastico, espulso nei mesi successivi durante la degenza in vasca.



L’esemplare verrà rilasciato dallo staff dell’Associazione Crama, i pescatori dell’Antonio Padre, il Commissario del parco e l’assessore all’ambiente del Comune di Stintino, presso la prima discesa della spiaggia della Pelosa, Stintino. All’evento, organizzato dal Parco dell’Asinara, nodo della Rete Regionale per la conservazione della Fauna marina in difficoltà, in collaborazione con il Comune di Stintino, parteciperà una scolaresca del territorio. Tra i presenti, la Capitaneria di Porto Torres, il Corpo Forestale, la Compagnia Barracellare, la polizia locale del Comune di Stintino. L’evento coincide con la Giornata Mondiale dell’Ambiente e permetterà di illustrare ai presenti e agli studenti le principali minacce che compromettono la conservazione dell’ambiente marino e nello specifico delle tartarughe marine. Un prezioso momento di riflessione per tutti, utile ad alimentare la sensibilità nei confronti della nostra biodiversità.