Randagismo a Sassari: cabina di regia Randagismo, il piano dell'amministrazione comunale per una gestione ottimale. «Attivare una cabina di regia per collaborare meglio con tutti i soggetti coinvolti»



SASSARI - Una cabina di regia per definire la gestione ottimale delle emergenze legate a incidenti che coinvolgano animali o degli abbandoni animali e il funzionamento dei canili e delle colonie feline di Sassari. È il piano del settore Ambiente e Decoro urbano del Comune di Sassari, che il vicesindaco e assessore a Transizione ecologica, Salvaguardia del territorio e Decoro urbano, Pierluigi Salis, ha illustrato alla commissione consiliare presieduta da Walter Pani. Nell’occasione è stato fatto il punto sulle criticità e sulla strategia elaborata dall’amministrazione Mascia per garantire ogni tutela e ogni cura a cani, gatti e altri animali. «Le chiamate per investimenti di animali non hanno un numero dedicato, ma d’ora in poi sarà così», è l’impegno di Salis.



«D’intesa con la compagnia barracellare, sarà attivato un numero verde operativo h 24 – spiega – per allertare prima possibile le guardie zoofile e tramite loro la Asl». Salis sta interloquendo con l’Università di Sassari per ristabilire la collaborazione se e quando sarà riaperta la clinica veterinaria. «Intanto proseguiremo con le convenzioni con la clinica privata che si occupa di cani e con quella che gestisce i gatti, che è scaduta e sarà presto rinnovata», assicura. «I cani abbandonati, una volta recuperati saranno portati nei canili, mentre i gatti, dopo essere stati curati, torneranno alla colonia di cui fanno parte e, se non vengono da nessuna colonia, torneranno in libertà». Le colonie feline riconosciute in città sono 42, i canili sono quattro: uno comunale, che ospita una struttura rifugio e una sanitaria, e tre convenzionati. «Ci sono 140mila euro per adeguare il canile alle prescrizioni dell’Asl – afferma Salis – ma ci stiamo adoperando per individuare un’area con caratteristiche più idonee a ospitarne uno nuovo, che sostituirà quello lungo la strada per Osilo». In generale, «stiamo dialogando con chi si fa carico delle colonie feline o che opera nei canili e con il volontariato – prosegue – stiamo lavorando all’istituzione dell’Albo dei volontari, così da regolamentare l’attività di tutti». Tra le ipotesi, «dei voucher attraverso cui i volontari possano occuparsi con tempestività delle emergenze», propone.



In tema di cani è emersa l’esigenza di una struttura in cui eseguire la microchippatura. «Farla nel canile è problematico e costoso – è il tema – adatteremo allo scopo alcuni locali inutilizzati dell’amministrazione». Quanto alle deiezioni nei marciapiedi, «al di là dello scarso senso civico di alcuni padroni, rispetto al quale può solo la sanzione, prevediamo più aree canine nei parchi pubblici». Dietro cani e gatti si muovono in città due mondi fatti di associazioni e volontari che rappresentano un prezioso supporto per l’amministrazione. Per aiutarli, Pierluigi Salis chiede aiuto anche ai consiglieri. «Il settore è pronto ad accogliere e valutare le vostre proposte per mettere a regime il sistema», è l’invito. «E intanto valutiamo di realizzare una campagna di sensibilizzazione con gli amministratori protagonisti», chiosa. «A Sassari come dappertutto c’è chi considera gli animali parte della propria famiglia, associazioni che ne tutelano l’incolumità e i diritti e cittadini che manifestano preoccupazione per la presenza di animali randagi», è la riflessione del presidente della commissione, Walter Pani. «Abbiamo il dovere di individuare le risposte più efficaci per assicurare la serena convivenza delle varie sensibilità – aggiunge – avendo tra le priorità anche il dovere di tutelare gli animali».