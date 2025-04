Cor 11:35 Alghero: Piazza Duomo ha la sua Gattara Anche la colonia felina di Piazza Duomo ad Alghero è ufficialmente affidata all´attenzione e cura dei volontari: individuata la nuova responsabile, è la signora Eleonora Carta



ALGHERO - Con la determina dirigenziale nr.1078, dallo scorso 22 aprile anche la colonia felina di Piazza Duomo ad Alghero è ufficialmente affidata all'attenzione e cura dei volontari. Sarà Eleonora Carta (nella foto) - algherese da sempre attiva nell'interesse della comunità e impegnata nel decoro del centro storico - la responsabile dell'ottimale gestione dei gatti che occupano il sito attiguo alla Cattedrale di Santa Maria Immacolata.



Iscritta nel Registro Pubblico dei Gattari del Comune di Alghero, la signora Carta ha presentato di recente domanda per l'affidamento della colonia, che all'atto dell'effettivo riconoscimento, avvenuto nel 2021, non fu affidata ad alcuno per l'assenza di cittadini interessati.



Ad Alghero dal 2020 vige un regolamento che ha progressivamente istituito nuove colonie dove i felini - nel rispetto di quanto approvato dal Consiglio comunale - vengono accuditi al fine di garantire livelli accettabili di benessere animale e il decoro pubblico dei luoghi colonizzati dai gatti.