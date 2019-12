Condividi | Red 16:02 Domani sera, la Sala conferenze de Lo Quarter sarà teatro del Concerto di Natale dell’Associazione Panta Rei, con ospiti d’onore d’eccezione, particolarmente dedicato ai bambini ed alle famiglie Rondalles i cançons a l´Alguer



ALGHERO - “Rondalles i cançons”, il Concerto di Natale dell’Associazione Panta Rei, con ospiti d’onore d’eccezione, particolarmente dedicato ai bambini ed alle famiglie, con canzoni in inglese, spagnolo e della tradizione sarda e soprattutto algherese e in programma domani, venerdì 13 dicembre, alle 18, nella Sala conferenze de Lo Quarter, ad Alghero. Canteranno i due Cori dei Panta Rei.



Si tratta del Coro Mini Panta Rei (classi 3 B e 4 C della scuola Grazia Deledda di Sant’Agostino dell’Istituto comprensivo n.3, delle maestre Cossi Marianna, Edi Dessi, Cristina Fadda, Giannella Gavini e Daniela Zedda) ed Il Coro degli angeli (Charitas Alghero). Le letture saranno a cura della presidentessa della Panta Rei Tiziana Meloni e di Lucia Muzzetto, attrice della Compagnia teatrale di Cagliari.



Prevista anche la presenza di alcuni ospiti speciali, che canteranno insieme ai due cori: il soprano Susanna Carboni interpreterà l'Ave Maria algherese del 1974, Erica Lucchi canterà il brano in lingua spagnola “Me gusta estar contigo” e Gianmario Virdis canterà “No potho reposare” in lingua sarda ed anche nella sua versione algherese. Nel repertorio, brani della tradizione algherese come “Mans Manetes”, “Ninna Nanna”, “Barba barbeta”, “Joan petit”, ma anche canzoni famose come “Halleluja” di Leonard Cohen e “Happy Christmas” di John Lennon. Nella serata, presentata da Lucia Muzzetto, suoneranno Riccardo Moni (chitarra), Raffaele Podda (fisarmonica) ed Antonello Colledanchise (ukulele).



