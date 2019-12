Condividi | Red 17:23 Giovedì mattina, si svolgerà la cerimonia di Passaggio di consegne tra il comandante uscente, colonnello Bruno Mariani, ed il comandante subentrante, tenente colonnello Domenico Cecco Aeroporto militare: cambio della guardia ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 19 dicembre, alle 10.30, nell'Aeroporto militare di Alghero, si svolgerà la cerimonia di Passaggio di consegne tra il comandante uscente, colonnello Bruno Mariani, ed il comandante subentrante, tenente colonnello Domenico Cecco, Prevista la presenza del vicecomandante del Comando Scuole Aeronautica militare/ 3A Regione aerea di Bari, generale di Brigata Romeo Paternò.



Alla cerimonia, interverranno autorità militari, civili e religiose. Lo schieramento sarà composto dal personale del Distaccamento aeroportuale di Alghero, dai Gonfaloni dei Comuni del circondario e dai Labari delle Associazioni combattentistiche e d'Arma. Il colonnello Mariani cederà l'incarico dopo oltre cinque anni di comando, per essere collocato in aspettativa, mentre il tenente colonnello Cecco assumerà il comando dopo aver precedentemente ricoperto l'incarico di comandante del Distaccamento aeronautico di Jacotenente.



Il Distaccamento aeroportuale di Alghero, che dipende dal Comando delle Scuole Aeronautica militare/3 A Regione aerea, assicura il supporto logistico ai velivoli di passaggio dell'Aeronautica militare e delle altre Forze armate italiane ed internazionali. Inoltre, fornisce attività di protezione sociale a favore degli appartenenti alle Forze armate. Svolge i Corsi di sopravvivenza in mare rivolti ai frequentatori dei Corsi normali dell'Accademia Aeronautica e di familiarizzazione alla sopravvivenza in mare ai frequentatori della Scuola militare "Giulio Douhet".