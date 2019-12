Condividi | Cor 18:50 Giulini lo ha annunciato in occasione della presentazione alla stampa avvenuta a Milano di "Gigi Riva - l´uomo che nacque due volte". Si tratta del racconto tv sulla vita e la carriera di Rombo di Tuono Gigi Riva presidente onorario del Cagliari



CAGLIARI - Dal 18 dicembre 2019 Gigi Riva sarà il presidente onorario del Cagliari calcio. Ad annunciarlo, un po' a sorpresa, è stato il numero uno della dirigenza del Cagliari, il presidente Tommaso Giulini. Giulini lo ha annunciato in occasione della presentazione alla stampa avvenuta a Milano di "Gigi Riva - l'uomo che nacque due volte". Si tratta del racconto tv sulla vita e la carriera di Rombo di Tuono, fatto da Federico Buffa, in onda su Sky Sport in due episodi (il primo oggi e il secondo venerdì 20 dicembre).