Condividi | Red 19:14 Le manifestazioni organizzate dal Comune di Porto Torres e dalle associazioni cittadine proseguiranno fino al 6 gennaio 2020, giorno dedicato all´appuntamento con la 16esima edizione de La Befana in piazza, evento di punta del cartellone delle feste invernali. Promosso anche il concorso “Balconi & Vetrine di Natale” rivolto a cittadini e commercianti Entrano nel vivo gli eventi del Natale a Porto Torres



PORTO TORRES - Un Natale di spettacoli, laboratori per bambini, mostre e cinema. Entrano nel vivo le manifestazioni organizzate dal Comune di Porto Torres e dalle associazioni cittadine, che proseguiranno fino al 6 gennaio 2020, giorno dedicato all'appuntamento con la 16esima edizione de La Befana in piazza, evento di punta del cartellone delle feste invernali. «L’8 dicembre c'è stata una suggestiva anteprima con l'accensione del grande albero di Natale in Piazza della Consolata, donato dal Rotary club, e dell’albero di luci in Piazza Garibaldi, a cura dei commercianti della piazza. Da stasera – sottolinea l’assessore comunale alla Cultura Mara Rassu – si susseguiranno tanti appuntamenti, alcuni organizzati direttamente dal Comune e altri dalle associazioni: a queste ultime va il ringraziamento dell'amministrazione per l’impegno nella realizzazione delle diverse attività per famiglie, giovani e adulti».



«L'Amministrazione organizzerà l'evento di punta, La Befana in piazza, prima manifestazione nel nostro territorio pensata per l'intrattenimento nella giornata del sei gennaio, nata alla fine degli anni Novanta, alla quale abbiamo voluto dare continuità innovando il format, scelta che è stata apprezzata dal pubblico. Ci sarà, poi, una novità – prosegue Rassu - fino al 20 dicembre cittadini e commercianti potranno iscriversi al concorso Balconi & vetrine di Natale, per incentivare le persone a rendere più bella e natalizia la nostra città nel periodo delle feste. Abbiamo pubblicato il bando e la modulistica, scaricabili dal sito web comunale. Per i primi tre classificati ci saranno dei piccoli premi in denaro e mi auguro che l’iniziativa riscuota attenzione così come è già avvenuto durante la Festha Manna».



Diversi gli appuntamenti nel fine settimana. Domani, sabato 14 dicembre, all’Antiquarium Turritano, e domenica 15, alla Stazione Marittima, “Un compleanno da Re (Barbaro)”, per i trentacinque anni del Museo archeologico nazionale di Porto Torres. In programma la presentazione del nuovo numero della rivista “Sardegna immaginare”, mostre, interventi, approfondimenti sull’area archeologica di Turris Libisonis e visite guidate. Domenica, dalle 16, arriveranno in Piazza Umberto I gli elfi di Intragnas per “A Naddari tutt’impari”. Alle 18, al Palasport, “Natale in ballo e musica”, spettacolo di danza e musica live con la scuola Numero uno Sardegna che coinvolgerà famiglie e giovani. Alle 20, i Madrigalisti turritani celebreranno il ventennale della loro attività con un concerto. Commenti PORTO TORRES - Un Natale di spettacoli, laboratori per bambini, mostre e cinema. Entrano nel vivo le manifestazioni organizzate dal Comune di Porto Torres e dalle associazioni cittadine, che proseguiranno fino al 6 gennaio 2020, giorno dedicato all'appuntamento con la 16esima edizione de La Befana in piazza, evento di punta del cartellone delle feste invernali. «L’8 dicembre c'è stata una suggestiva anteprima con l'accensione del grande albero di Natale in Piazza della Consolata, donato dal Rotary club, e dell’albero di luci in Piazza Garibaldi, a cura dei commercianti della piazza. Da stasera – sottolinea l’assessore comunale alla Cultura Mara Rassu – si susseguiranno tanti appuntamenti, alcuni organizzati direttamente dal Comune e altri dalle associazioni: a queste ultime va il ringraziamento dell'amministrazione per l’impegno nella realizzazione delle diverse attività per famiglie, giovani e adulti».«L'Amministrazione organizzerà l'evento di punta, La Befana in piazza, prima manifestazione nel nostro territorio pensata per l'intrattenimento nella giornata del sei gennaio, nata alla fine degli anni Novanta, alla quale abbiamo voluto dare continuità innovando il format, scelta che è stata apprezzata dal pubblico. Ci sarà, poi, una novità – prosegue Rassu - fino al 20 dicembre cittadini e commercianti potranno iscriversi al concorso Balconi & vetrine di Natale, per incentivare le persone a rendere più bella e natalizia la nostra città nel periodo delle feste. Abbiamo pubblicato il bando e la modulistica, scaricabili dal sito web comunale. Per i primi tre classificati ci saranno dei piccoli premi in denaro e mi auguro che l’iniziativa riscuota attenzione così come è già avvenuto durante la Festha Manna».Diversi gli appuntamenti nel fine settimana. Domani, sabato 14 dicembre, all’Antiquarium Turritano, e domenica 15, alla Stazione Marittima, “Un compleanno da Re (Barbaro)”, per i trentacinque anni del Museo archeologico nazionale di Porto Torres. In programma la presentazione del nuovo numero della rivista “Sardegna immaginare”, mostre, interventi, approfondimenti sull’area archeologica di Turris Libisonis e visite guidate. Domenica, dalle 16, arriveranno in Piazza Umberto I gli elfi di Intragnas per “A Naddari tutt’impari”. Alle 18, al Palasport, “Natale in ballo e musica”, spettacolo di danza e musica live con la scuola Numero uno Sardegna che coinvolgerà famiglie e giovani. Alle 20, i Madrigalisti turritani celebreranno il ventennale della loro attività con un concerto.