«Alghero non è più la mia città»

ALGHERO - Lo chef deluso da Alghero, ma soprattutto da chi la città la amministra. Quello di Benito Carbonella, un’istituzione nel campo della cucina, della ristorazione e gastronomia, è uno sfogo amarissimo dopo aver portato il nome di Alghero nel mondo. «Dopo quarantacinque Alghero mi ha deluso, non è più la mia città».



Lo chef e patron di uno dei ristoranti più rinomati di Alghero - Al Tuguri - non apre le cucine per il periodo natalizio. All’origine di tutto «il degrado del centro storico e le voragini all’ingresso del ristorante».



«La situazione è tragica. Ad Alghero non c'è più niente, ha perso tutto» è il suo grido d'allarme che dovrebbe far riflettere seriamente, rivolto ai politici di ieri e di oggi, proprio nel giorno in cui il Consiglio comunale vara il nuovo Tavolo sul turismo voluto dall'assessore Marco Di Gangi