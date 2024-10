S.A. 11 ottobre 2023 Ristoratori a teatro: nuovo format per la formazione Un successo che ridefinisce la formazione nel settore della ristorazione. Il Teatro Doglio di Cagliari ha ospitato martedì 10 ottobre “Licenza di profitto”



CAGLIARI - Il Teatro Doglio di Cagliari ha ospitato martedì 10 ottobre “Licenza di profitto”, un evento che ha segnato un punto di svolta nella formazione per il settore della ristorazione. Abbinando eleganza alla James Bond e contenuti formativi di alto livello, l’appuntamento

ha catturato l'attenzione di numerosi professionisti del settore, superando ogni aspettativa. «Abbiamo lavorato per mesi per creare qualcosa di mai visto prima e l'accoglienza che abbiamo ricevuto supera ogni nostra aspettativa. Non vediamo l'ora di replicare il successo

di questa edizione il prossimo anno», queste le parole di Riccardo Fagioli, titolare di Iknosys, leader nell'installazione di software per la ristorazione e mente creativa dell'evento.



«Questa fusione di stili, che ha abbracciato lo show, la formazione e il carisma di James Bond, ha portato ad un evento che, senza dubbio, verrà ricordato come uno dei momenti più innovativi e spettacolari del settore – commenta Stefania Salvatore, esperta di marketing a risposta diretta nel settore dell'ospitalità e co-ideatrice del format – Sono felice

di aver collaborato con Riccardo alla progettazione di questo evento, è raro trovare due imprenditori che riescono a fare squadra in questo modo». Con un cocktail “esplosivo” di formazione coinvolgente e un tocco di classe ispirato all'agente 007, “Licenza di profitto” ha posto le basi per un nuovo modo di concepire la formazione nel settore della ristorazione. L'evento ha dimostrato che c’è un forte desiderio nel settore per un approccio formativo che sia simultaneamente informativo, dinamico e memorabile. “Licenza di profitto” non solo ha fornito un’opportunità di crescita professionale per i partecipanti ma ha anche evidenziato la potenza della formazione se presentata in maniera coinvolgente ed entusiasmante. Si prevede che questo innovativo format possa diventare un modello per futuri eventi, ridefinendo le aspettative del settore in termini di formazione e engagement.