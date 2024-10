Cor 21:17 Musciora riconfermato dal Gambero Rosso Il ristorante Musciora di Alghero riconfermato nella Guida Gambero Rosso Ristoranti d’Italia 2025: Due Forchette per il giovane talento di Danilo Delrio



ALGHERO - Il ristorante Musciora ottiene nuovamente un prestigioso riconoscimento con l’inserimento nella guida Gambero Rosso Ristoranti d’Italia 2025, confermandosi tra le eccellenze culinarie italiane con due forchette e un punteggio di 80. Dietro questo nuovo successo ci sono l’entusiasmo e la professionalità del giovane imprenditore algherese Danilo Delrio, capace di avviare l’avventura di Musciora alla giovane età di 25 anni: era la primavera del 2020, in pieno lockdown. Un momento certamente non favorevole che però non ha fermato il sogno di Danilo: oggi, appena 4 anni dopo, Musciora può vantare una lunga serie di prestigiosi riconoscimenti, come la riconferma nella guida Gambero Rosso 2025, che si aggiunge all’inserimento nella Guida Michelin 2024.



Il Gambero Rosso ha elogiato il ristorante per l’eleganza dell’ambiente, il servizio impeccabile e la cucina fortemente legata al territorio di Alghero. La proposta gastronomica del ristorante Musciora si articola in menu degustazione che mettono al centro i sapori autentici della Sardegna, con piatti iconici della tradizione culinaria locale.



La cucina è guidata da Tonino Delrio, padre di Danilo e chef dal grande talento ed esperienza. Al centro del progetto restano la cura meticolosa per la qualità e la ricerca delle materie prime, unite a una visione moderna della cucina che rispetta e valorizza la tradizione. A completare l’esperienza gastronomica c’è una carta dei vini ricca e ben curata. La passione per i prodotti e i vini ha portato nel corso del 2024 all’apertura de La Bottega di Musciora, situata a pochi metri di distanza dal ristorante, in via Mazzini n.79: qui Danilo e il suo team valorizzano e raccontano le eccellenze dell’enogastronomia locale e non solo, con una selezione di prodotti tipici, vini d’eccellenza e una proposta che include colazioni, spuntini e aperitivi.



Danilo Delrio, anima e cuore del ristorante, dichiara: «Questo riconoscimento non è solo un traguardo, ma un nuovo punto di partenza. Ringrazio mio padre Tonino, tutta la brigata e lo staff e i nostri clienti che ogni giorno credono nel progetto Musciora, supportandoci con la loro presenza e il loro affetto».