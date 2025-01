Cor 6 ottobre 2023 Tetro Doglio: evento imperdibile per ristoratori Una giornata dedicata ai ristoratori che desiderano imparare a governare i numeri per ottenere la libertà nella loro azienda. L´appuntamento è a Cagliari martedì 10 ottobre



CAGLIARI - “Licenza di profitto”, questo il titolo dell’evento rivolto ai ristoratori che si terrà il prossimo martedì 10 ottobre al Teatro Doglio di Cagliari. «Una giornata dedicata ai ristoratori che desiderano imparare a governare i numeri per ottenere la libertà nella loro azienda» spiegano dalla Iknosys, azienda che ha organizzato l’appuntamento di Cagliari, leader nell’installazione di soluzioni software per la ristorazione. L’evento vedrà la partecipazione di esperti del settore, workshop interattivi e momenti di networking, tutti focalizzati sul profitto per il settore della ristorazione.



I ristoranti di successo hanno abbandonato da tempo la ricerca di soluzioni magiche, focalizzandosi invece su una gestione rigorosa degli indicatori chiave di performance per garantire una crescita solida e durevole. Questa filosofia è applicabile in ogni contesto e situazione. Di questo e molto altro si parlerà nell’appuntamento in programma il prossimo 10 ottobre.



«Abbiamo creato 'Licenza di profitto' con l'obiettivo di offrire ai ristoratori gli strumenti e le strategie per affrontare le sfide attuali del mercato e sfruttare le nuove opportunità – afferma Riccardo Fagioli, titolare di Iknosys – Ci aspettiamo una grande partecipazione e siamo sicuri che ogni partecipante trarrà benefici tangibili dalla sua presenza».