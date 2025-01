video Cor 18 dicembre 2021 Mirador, tradizione e innovazione ad Alghero Nel ristorante sui Bastioni della città di Alghero i piatti dello chef Francesco Fadda nel segno della tradizione culinaria sarda e algherese. Prodotti di stagione a km zero con le ricette tradizionali rivisitate in chiave moderna



Nella foto: lo chef Francesco Fadda ALGHERO - Mentre gran parte dei locali e ristoranti della Riviera del Corallo vanno in "letargo", c'è chi continua e prosegue nel progetto d'innovazione già avviato in passato e sperimentato con successo nel corso dell'estate. E' il Ristorante, lo splendido ed accogliente locale sui Bastioni di Alghero, che nel segno della tradizione culinaria sarda e algherese, propone ogni settimana menu degustazione marchiati con prodotti di stagione azero, rivisitati in chiave moderna. In cucina loFrancesco Fadda, continua a deliziare anche i palati più esigenti. Con l'occhio già al cenone di San Silvestro: prevista una selezione di piatti davvero speciale in un menù raffinato dove mare e terra s'incontrano con i vini della Cantina Santa Maria la Palma di Alghero.Nella foto: loFrancesco Fadda