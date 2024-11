Cor 20 aprile 2023 «Fine ad un abuso pluridecennale, bravi tutti» L'intervento è di Pietro Sartore, consigliere comunale del gruppo "Per Alghero", che si complimenta con l’attuale proprietà del ristorante algherese e "pizzica" gli attuali amministratori: dopo quattro anni di vuoto amministrativo generale, per una volta, hanno risolto una questione che si trascinava da troppo tempo



ALGHERO - «Con la demolizione della veranda in legno del Ristorante La Lepanto di Cecchini si mette fine a un abuso edilizio pluridecennale. Si pone così, finalmente, un punto a una vertenza controversa che aveva visto numerose controversie legali (scusate il gioco di parole…) tra le diverse proprietà succedutesi nel tempo e il comune di Alghero. Visto il finale positivo di una vicenda, che si trascinava da troppo tempo, a mio avviso, va in primo luogo riconosciuto all’attuale proprietà di uno dei più antichi e probabilmente del più famoso ristorante della città di Alghero di aver sempre ricercato il dialogo, per addivenire a una conclusione della querelle che soddisfasse entrambe le parti senza danno di nessuna. In seconda istanza va comunque anche riconosciuto agli amministratori comunali, responsabili di questi quattro anni di vuoto amministrativo generale, di aver, per una volta, risolto una questione che si trascinava da troppo tempo. D’altronde per dirla con un aforisma attribuito ad Herman Hesse, «Anche un orologio rotto, due volte al giorno segna l'ora esatta». L'intervento è di Pietro Sartore, consigliere comunale del gruppo "Per Alghero".