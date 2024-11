Cor 13 gennaio 2022 Ad Alghero tutti pazzi per la pizza Alghero è la città "pizza lover 2021" per Deliveroo. Seguono Fossano (Cuneo) e Città di Castello (Perugia), Alba, Carmagnola (Torino), Crotone, Lucca, Trento, Cassino (Frosinone) e Gorizia



ALGHERO - Alghero è la città "pizza lover 2021" davanti a Fossano (Cuneo) e Città di Castello (Perugia), Alba, Carmagnola (Torino), Crotone, Lucca, Trento, Cassino (Frosinone) e Gorizia per gli ordini di pizza a domicilio: l'’indagine è di Deliveroo. Nel corso dell'ultimo trimestre del 2021 gli ordini di pizza sulla piattaforma di Deliveroo, che conta oltre 5.000 pizzerie da cui poter ordinare in tutta Italia, sono cresciuti del 70% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.