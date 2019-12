Condividi | A.B. 23:57 Pareggio per 0-0 nel derby sardo disputato sul manto erboso del Vanni Sanna. I biancocelesti hanno sbagliato un calcio di rigore con Cabeccia, ipnotizzato da Martorel al quarto d´ora Serie D: reti bianche tra Latte Dolce e Muravera



SASSARI - Reti bianche tra Sassari Latte Dolce e Muravera. Pareggio per 0-0 nel derby sardo valido per il campionato di serie D e disputato sul manto erboso del Vanni Sanna. I biancocelesti hanno sbagliato un calcio di rigore con Cabeccia, ipnotizzato da Martorel al quarto d'ora.



PRIMO TEMPO. Al 3', Francesco Virdis sembra avere l'occasione buona per colpire, ma la difesa del Muravera chiude e l'azione sfuma. Replica avversaria con Nurchi a mettere in mezzo e trovare Stata: tiro teso, ma fuori bersaglio. Al 14’, Tony Gianni finisce a terra in area, toccato duro da Scanu, è rigore: Marco Cabeccia va sul dischetto, calcia, ma trova Martorel sulla sua strada. Il risultato non si sblocca. Il Latte Dolce prova a costruire, ma non trova la via della porta. Muravera attento a chiudere gli spazi nel tentativo di sfruttare le ripartenze. Ancora una bella azione dei sassaresi, il cross di Nino Pinna però non trova l’intervento giusto sotto misura. Ancora un’opportunità generata da uno schema su punizione, la palla arriva a centro area, ma la deviazione manda il pallone alto sopra la traversa. Iniziativa di Federico Pireddu, che corre e calcia impegnando a terra Martorel. Al 33’, su un cross dalla destra. Cabeccia, sulla traiettoria, devia la conclusione rischiando il clamoroso autogol, ma la parata di Alessandro Lai è provvidenziale. Ammonizione al giovane Scanu (simulazione). Dopo un minuto di recupero, le squadre tornano negli spogliatoi per l’intervallo.



SECONDO TEMPO. Triplo cambio per mister Stefano Udassi: dentro Paolo Palmas, Gianmarco Marcangeli e Lorenzo Maccis. Al 48’, Daniele Bianchi si libera al tiro, ma trova Martorel a negargli il gol del vantaggio. Nurchis ci prova una prima volta con bordata alta sopra la traversa, poi con un debole diagonale che si spegne a lato. Giallo per Bonacquisti. Al 64’, Nurchis riceve al limite dell’area, ma calcia ancora a lato. Loi manda in campo Kujabi. Le due squadre si fronteggiano provando a “superarsi”. Dentro La Vista: ci prova subito, ma Lai para senza patemi. Ci prova anche Kujabi, ma il numero uno sassarese è sempre pronto. Loi per Nurchi. A quattro minuti dalla fine, Palmas calcia una punizione da oltre 30metri, ma il pallone finisce di poco alto sopra la traversa avversaria. Assalti biancocelesti su calcio d’angolo, ma il gol non arriva. Tre minuti di recupero. Ammonito Antonelli. Finisce 0-0.



SASSARI LATTE DOLCE-MURAVERA 0-0:

SASSARI LATTE DOLCE: Lai, Pireddu, Gianni, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Gadau, Nuvoli (1’st Marcangeli), Virdis, Molino (1’st Palmas), Pinna (1’st Maccis). Allenatore StefanoUdassi.

MURAVERA: Martorel, Satta, Spanu, Marongiu (23’st Kujabi), Vignati, Moi, Cadau, Bonacquisti (45’st Bruno), Nurchi (38’st Loi), Ahmad Kadi (33’st La Vista), Mereu (43’st Gambino). Allenatore Loi.

ARBITRO: Geremia Di Capua di Nola.



