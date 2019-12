Condividi | Red 17:19 Domani pomeriggio, nella Scuola media “Maria Carta”, ad Alghero, il dono sarà offerto agli ospiti da una rappresentanza del personale del Reparto che, con il direttore ed il comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria, accolti dal presidente della Onlus Ombretta Armani, condivideranno un momento di convivialità con le persone speciali ospitate nella struttura La solidarietà è un Pensiero felice



ALGHERO – Il personale del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa di reclusione di Alghero ha effettuato una raccolta benefica a favore dell'associazione di volontari “Pensiero felice onlus”, con sede ad Alghero, che si occupa di assistenza alle persone con disabilità. La raccolta fondi ha consentito di acquistare dei supporti elettronici destinati ad arricchire le attività di animazione ed intrattenimento svolte dall'associazione.



Domani, martedì 17 dicembre, alle 15, nella Scuola media "Maria Carta", in Via Malta 37, il dono sarà offerto agli ospiti da una rappresentanza del personale del Reparto che, con il direttore ed il comandante del Reparto, accolti dal presidente della Onlus Ombretta Armani, condivideranno un momento di convivialità con le persone speciali ospitate nella struttura. Il momento sarà condiviso anche dall'Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Mario Conoci e dall'assessore alle Politiche sociali Maria Grazia Salaris.