Non si ferma al posto di blocco: arrestato a Nuoro

NUORO - Sabato sera, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nuoro hanno tratto in arresto un 26enne sorpreso alla guida dell'auto in stato di ebrezza. L'uomo ha cercato di eludere il controllo dei militari, prima tamponando la Gazzella e poi dandosi alla fuga a velocità elevatissima per le vie della città, vicino all'ospedale San Francesco che, nonostante fosse il fine settimana, era molto frequentato anche per la vicinanza alla zona commerciale.



Nella fuga, l'uomo, originario di Fonni, dopo aver rischiato diversi incidenti, è andato a sbattere contro l'auto di una dottoressa che si accingeva ad effettuare una manovra in prossimità dell'ospedale. Dopo alcuni chilometri percorsi a velocità folle, l'inutile tentativo di fuggire è terminato in prossimità della zona industriale di Pratosardo, fermando la corsa dell’auto contro il guardrail. Nessuno dei tre occupanti è rimasto ferito.



Solo per un caso fortuito non ha causato peggiori conseguenze stante la velocità tenuta nelle affollate vie cittadine. La situazione ha richiamato l'attenzione anche di numerosi cittadini, che affollavano la zona commerciale del capoluogo barbaricino e che hanno contattato il numero 112.



Al momento dell'accertamento, i Carabinieri hanno da subito percepito il forte odore di alcool proveniente dall'automobilista, che ha rifiutato l'accertamento etilometrico ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e danneggiamento aggravato. Questa mattina (lunedì), l'uomo ha patteggiato una condanna a sei mesi di reclusione.