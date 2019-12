Condividi | Cor 15:25 L'unica piazza interna del centro storico di Alghero a poter vantare il Civico Teatro e il Palazzo Episcopale divenuta ormai un grande parcheggio pubblico. Ecco la foto inoltrata alla redazione Lo scandalo di Piazza del Teatro



ALGHERO - E' uno scandalo. Inutile girarci intorno e trovare una, cento, mille giustificazioni. Perchè ognuna di queste sarebbe credibile e perfino attendibile. La realtà però, supera ogni più umile motivazione e vedere la Piazza del Teatro in simili condizioni non è normale, nemmeno ipotizzarlo o solo immaginarlo.



Ed invece, da anni ormai, ecco in che tristi condizioni si ritrova un luogo che dovrebbe essere uno dei simboli della città di Alghero. L'unica piazza interna del centro storico a poter vantare il Civico Teatro e il Palazzo Episcopale. A due passi dal Campanile della Cattedrale.



Un parcheggio. Uno stallo per macchine e attrezzature da bar accatastate in attesa dell'arrivo della bella stagione. Ed allora, se si continua a permettere tutto ciò, almeno non si parli di turismo, destagionalizzazione e valorizzazione delle ricchezze ambientali e architettoniche della città. Non è questa la strada, se non si è in grado neppure di far godere delle piazze-simbolo ai pochi turisti presenti in bassa stagione.



Nella foto inoltrata in redazione: ciò che resta di Piazza del Teatro ad Alghero, completamente occupata da auto e camion Commenti ALGHERO - E' uno scandalo. Inutile girarci intorno e trovare una, cento, mille giustificazioni. Perchè ognuna di queste sarebbe credibile e perfino attendibile. La realtà però, supera ogni più umile motivazione e vedere la Piazza del Teatro in simili condizioni non è normale, nemmeno ipotizzarlo o solo immaginarlo.Ed invece, da anni ormai, ecco in che tristi condizioni si ritrova un luogo che dovrebbe essere uno dei simboli della città di Alghero. L'unica piazza interna del centro storico a poter vantare il Civico Teatro e il Palazzo Episcopale. A due passi dal Campanile della Cattedrale.Un parcheggio. Uno stallo per macchine e attrezzature da bar accatastate in attesa dell'arrivo della bella stagione. Ed allora, se si continua a permettere tutto ciò, almeno non si parli di turismo, destagionalizzazione e valorizzazione delle ricchezze ambientali e architettoniche della città. Non è questa la strada, se non si è in grado neppure di far godere delle piazze-simbolo ai pochi turisti presenti in bassa stagione.Nella foto inoltrata in redazione: ciò che resta di Piazza del Teatro ad Alghero, completamente occupata da auto e camion