E' Natale al Santissima Annunziata

SASSARI – Hanno preso il via ieri (lunedì) gli appuntamenti con le celebrazioni per il Natale in ospedale. Infatti, i cappellani dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari hanno predisposto un calendario per le confessioni e gli orari delle novene e delle messe per la Vigilia e del 25 dicembre. Al Santissima Annunziata, le confessioni si svolgeranno, fino a sabato 21 dicembre, nella cappella del settimo piano, dalle 12 alle 16. La novena del Natale, sarà alle 18 e, a seguire, la messa. Domenica 22, invece, la messa sarà alle 9.30 e la novena alle 10. La messa della Vigilia, martedì 24, sarà celebrata alle 20, quella del Natale, mercoledì 25, alle 9.30, e quella di Santo Stefano, giovedì 26, sempre alle 9.30.



Per quanto riguarda le cliniche di Viale San Pietro, le confessioni si svolgeranno secondo un calendario ed un orario predisposto dal cappellano. E così, oggi (martedì), il cappellano sarà disponibile dalle 10 alle 14 in Neurologia e Dh, mercoledì 18 dalle 12 alle 16 in Patologia chirurgica, Chirurgia vascolare e Chirurgia. Giovedì 19, dalle 9.30 alle 11.30 in Chirurgia maxillo-facciale, Oculistica e Neuropsichiatria infantile, quindi, dalle 12.30 alle 15.30. in Ginecologia. Venerdì 20 dicembre, sarà disponibile per l'Ostetricia, dalle 12.30 alle 14.30. Mentre per la Terapia intensiva neonatale e Pediatria sarà a disposizione tutta la settimana per appuntamento.



La novena sarà alle 17.40 nel Reparto di Ostetricia, al quarto piano del Palazzo Materno infantile. Tre le celebrazioni previste il giorno di Natale: la prima a mezzanotte, con una veglia di preghiera in Terapia intensiva neonatale riservata ai genitori ed agli operatori sanitari. A seguire, un breve momento di preghiera al Nido (quarto piano). La mattina del 25, la messa sarà alle 10.30, nella cappella San Pietro, al Palazzo Clemente. Alle 11, sarà celebrata un'altra messa nel Reparto di Ostetricia, al quarto piano del Materno infantile. Sabato 28, alle 17, è in programma la messa della Sacra Famiglia, nel Reparto di Ostetricia, al quarto piano del Materno infantile. Lunedì 6 gennaio 2020, alle 11, si svolgerà la messa dell'Epifania, sempre nel Reparto di Ostetricia.