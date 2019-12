Condividi | A.B. 8:11 Questa sera, il campionato di serie C di calcio femminile propone il big match tra la terza e la seconda in classifica, valido come recupero della quinta giornata, che vedrà impegnate il Riccione e la Sassari Torres Riccione-Torres: big match per salutare il 2019



SASSARI – Questa sera (giovedì), il campionato di serie C di calcio femminile propone il big match tra la terza e la seconda in classifica, valido come recupero della quinta giornata, che vedrà impegnate il Riccione e la Sassari Torres. Allo stadio “Italo Nicoletti”, alle 20.30, si sfidano due squadre distanziate di 3lunghezze, con le sassaresi pronte al sorpasso, dopo la grande vittoria in trasferta a Roma con la Res Women.



Spettatrice interessata della sfida in terra emiliana è il Pontedera, primo in classifica, con un punto di differenza rispetto alla Torres, ma con una gara in più, in attesa dell’esito della sfida di questa sera. Un altro big match per le ragazze rossoblu, che vogliono portare a casa altri 3punti in una difficile trasferta per avere un motivo in più per festeggiare l’anno nuovo da prime in classifica. Commenti SASSARI – Questa sera (giovedì), il campionato di serie C di calcio femminile propone il big match tra la terza e la seconda in classifica, valido come recupero della quinta giornata, che vedrà impegnate il Riccione e la Sassari Torres. Allo stadio “Italo Nicoletti”, alle 20.30, si sfidano due squadre distanziate di 3lunghezze, con le sassaresi pronte al sorpasso, dopo la grande vittoria in trasferta a Roma con la Res Women.Spettatrice interessata della sfida in terra emiliana è il Pontedera, primo in classifica, con un punto di differenza rispetto alla Torres, ma con una gara in più, in attesa dell’esito della sfida di questa sera. Un altro big match per le ragazze rossoblu, che vogliono portare a casa altri 3punti in una difficile trasferta per avere un motivo in più per festeggiare l’anno nuovo da prime in classifica.