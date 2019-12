Condividi | Red 18:27 Martedì mattina, i militari della Capitaneria di porto–Guardia costiera di Olbia ed il Quarto Nucleo operatori subacquei Guardia costiera di Cagliari, diretti dal capitano di Vascello Maurizio Trogu, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno portato a termine un’attività di indagine connessa alla tutela dell’ambiente marittimo e costiero Cala Saccaia: sequestrato pontile abusivo



OLBIA – Martedì mattina, i militari della Capitaneria di porto–Guardia costiera di Olbia ed il Quarto Nucleo operatori subacquei Guardia costiera di Cagliari, diretti dal capitano di Vascello Maurizio Trogu, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno portato a termine un’attività di indagine connessa alla tutela dell’ambiente marittimo e costiero. Le operazioni, iniziate lunedì mattina, hanno permesso di porre sotto sequestro un pontile abusivo costruito con materiali di scarto in località Cala Saccaia e costituente un serio pericolo sia per pubblica incolumità, sia per l’ambiente.



Il reato che si configura in questo caso è penale. Infatti, si tratta di abusiva occupazione di demanio marittimo. Per ora, è scattata una denuncia contro ignoti, ma le indagini proseguiranno per accertare l’identità dei colpevoli.



Inoltre, sono state rimosse tre imbarcazioni abbandonate sul litorale prospicente e conferite ad una ditta specializzata per lo smaltimento, grazie all'intervento dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. «L'attenzione del Corpo in materia di protezione ambientale è sempre alta - afferma il direttore marittimo di Olbia - il nostro compito è la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, con particolare riguardo alle bellezze paesaggistiche della nostra splendida città».