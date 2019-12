Condividi | Red 20:12 Domani, l´ex Artiglieria di Nuoro sarà profumata e colorata dalle migliori eccellenze agroalimentari del territorio. Sarà una giornata all´insegna del cibo giusto, sicuro e locale, con la presenza delle aziende agricole, degli agriturismo e dei truckfood All´ex Artiglieria la Festa del buon cibo natalizio



NUORO – Domani, sabato 21 dicembre, l'ex Artiglieria sarà profumata e colorata dalle migliori eccellenze agroalimentari del territorio. Sarà una giornata all'insegna del cibo giusto, sicuro e locale, con la presenza delle aziende agricole, degli agriturismo e dei truckfood. Sarà l'occasione giusta per fare la spesa per il pranzo di Natale ed i regali originali tutti sardo 100percento. Miele, olio, lumache, agricosmesi, formaggi, castagne, ortofrutta, pompia, mirto, vino, birra, carne di maialetto ed agnello di Sardegna Igp. Prodotti che si potranno anche gustare per tutta la giornata all'interno di una suggestiva location ed a ritmo di musica live, grazie ai cuochi contadini ed al trackfood che prepareranno in tempo reale piatti a chilometro zero e di stagione. Si tratta dell'appuntamento natalizio l’“Isola buona-la Terra dei tesori”, promossa da Coldiretti e Campagna amica Nuoro Ogliastra, in collaborazione con la Camera di commercio e l'Amministrazione comunale.



«Un appuntamento da non perdere specie per coloro che per questo Natale hanno deciso di sposare la causa del rispetto dell'ambiente con il chilometro, dell'acquisto locale e hanno a cuore la nostra economia. Dietro i banchi infatti ci saranno giovani del territorio che hanno deciso di scommettere sulla nostra terra e di non abbandonarla, ma di investire e valorizzarla»¸ spiega il presidente della Federazione nuorese Leonardo Salis. «Senza contare che sarà l'occasione per scoprire uno spazio praticamente sconosciuto ai nuoresi e non solo. Staremo assieme all'interno di un locale che ha veramente un sacco di potenzialità. Oltre a rappresentare un pezzo di storia di Nuoro, e a stare al centro della città, è il luogo ideale per ospitare eventi come questi. L'ex Artiglieria si presta bene infatti a manifestazioni di questo tipo»¸ commenta il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra.



Così, il ricco programma inizia dalle 11, quando sarà già possibile ammirare, assaggiare ed acquistare le eccellenze delle aziende, che porteranno il meglio dell'agroalimentare e delle produzioni delle terre del Nuorese e dell'Ogliastra. Alle 12, l'agriaperitivo con i birrifici artigianali, i vini delle cantine associate del centro Sardegna, accompagnate dalla performance live del Elikes Trio. E poi il mercato, con i produttori ed i cesti per i regali di Natale, degustazione, informazioni e tante gustose novità; ed ancora truck food, consigli pratici per il cenone e dolci di Natale a cura degli agrichef e tante idee regalo all’insegna della tradizione e dell’innovazione.



