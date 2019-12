Condividi | Cor 18:00 Proroga all´orizzonte, in attesa del bando pubblico. La Giunta di Alghero da mandato al dirigente del Demanio «affinchè individui ipotesi normative che consentano il proseguo delle attività di pubblico servizio e pubblico interesse sui beni immobili» Parco Tarragona, concessione scaduta



ALGHERO - Scaduto dal mese di settembre 2019 il contratto di concessione dei beni immobili siti nel Parco Tarragona di Alghero. La cooperativa "Il Ponte Scarl", infatti, aveva firmato nel lontano 2010 il relativo contratto che fissava in 9 anni la durata della concessione, con l'obbligo del concessionario alla restituzione dei beni a scadenza.



Nonostante siano già trascorsi circa 3 mesi dalla naturale decadenza contrattuale però, l'Amministrazione comunale algherese non ha ancora attivato alcuna procedura pubblica per il riaffidamento degli immobili. In occasione dell'ultima seduta di Giunta presieduta dal sindaco Mario Conoci così, l'assise da mandato al competente dirigente «affinchè individui ipotesi normative che consentano il proseguo delle attività di pubblico servizio e pubblico interesse sui beni immobili nelle more della predisposizione dei nuovi bandi di concessione».



Nella stessa delibera assunta all'unanimità nei giorni scorsi alla presenza del segretario generale del Comune di Alghero (assente l'assessora Salaris), si fa presente anche che la cooperativa che ha gestito i servizi nel Parco Tarragona fino ad oggi ha già formulato richiesta di rinnovo dell'affidamento lo scorso mese di ottobre.



