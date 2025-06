S.A. 11:17 Lunedì 9 giugno Consiglio comunale ad Alghero Tra i punti all´ordine del giorno la sanità con la gestione del sangue in città e le carenze del centro di medicina sportiva; la gestione degli immobili comunali e le criticità di Piazza dei Mercati.



ALGHERO - Il prossimo Consiglio comunale ad Alghero è convocato in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, presso i locali di Villa Maria Pia, con ingresso da Viale Burruni, lunedì 9 giugno alle 17. Tra i punti all'ordine del giorno la sanità con la gestione del sangue in città e le carenze del centro di medicina sportiva; la gestione degli immobili comunali e le criticità di Piazza dei Mercati.