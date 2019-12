Condividi | Red 18:06 Radiofrequenze, programmata la revisione del Piano. Sgomberata oggi l´area dell´impianto di telefonia mobile in disuso, che rappresentava un inutile ammasso ferroso Via l´antenna da Via Don Minzoni



ALGHERO - È stato rimosso l'impianto di telefonia mobile di Via Don Minzoni, ad Alghero. L'antenna, situata vicino all'Ospedale Civile, è stata smontata oggi (venerdì) da parte del gestore, a seguito delle richieste dell'Amministrazione comunale. L'impianto, da anni in disuso, rappresentava un inutile ammasso ferroso.



L'operazione, su input del sindaco Mario Conoci, è stata pianificata di concerto tra gli Assessorati all'Urbanistica, Demanio e Ambiente, che stanno lavorando congiuntamente ad azioni di ripristino delle aree pubbliche ingombre. Inoltre, gli assessori Emiliano Piras, Giovanna Caria ed Andrea Montis stanno programmando con l'Amministrazione la revisione ed all'adeguamento del Piano delle radiofrequenze della città, la cui approvazione risale al 2003.



Il percorso di revisione dovrà intersecarsi con l'iter di elaborazione degli altri strumenti urbanistici in progetto, tra cui il Piano urbanistico comunale. Il Piano delle radiofrequenze dovrà adattarsi alle mutate esigenze di sviluppo rispetto a quelle dell'epoca in cui è stato concepito. «Sarà oggetto di approfondimento – spiega l'assessore comunale all'Urbanistica Emiliano Piras – affinché risponda ai più attuali requisiti di sostenibilità, oltre che alle esigenze della collettività».