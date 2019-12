Condividi | Red 8:09 Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia continua l´attività straordinaria di controllo del territorio mirata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, soprattutto tra giovani e giovanissimi Antidroga ad Olbia: denunce e sequestri



OLBIA - Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia continua l'attività straordinaria di controllo del territorio mirata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, soprattutto tra giovani e giovanissimi. E' stato denunciato all'Autorità giudiziaria un 30enne olbiese, che è stato sorpreso in possesso di numerose bustine di marijuana, che intendeva spacciare in un bar del centro cittadino, molto frequentato da adolescenti. La perquisizione domiciliare ha consentito di trovare altro stupefacente della stessa specie.



Stesse attività e procedura è scattata per un altro giovane olbiese che, alla vista dei poliziotti si è liberato di un involucro contenente alcuni grammi di marijuana, ma è stato prontamente fermato da un equipaggio in borghese e denunciato. Infine, diverse persone sono state segnalate alla Prefettura di Sassari per uso di sostanze stupefacenti: rischiano la sospensione della patente, del passaporto, del porto d'armi e del permesso di soggiorno se stranieri. Inoltre, gli agenti del Settore Anticrimine, in collaborazione con la Squadra Volante, hanno tratto in arresto un 30enne di Olbia, già noto alle Forze dell'ordine, che deve scontare una pena residua di circa nove mesi di reclusione per spaccio di droga e reati contro il patrimonio (furti, soprattutto in abitazione). Subito dopo le formalità di rito, l'uomo è stato condotto nel carcere di Sassari.



Di qualche giorno fa è l'arresto effettuato dagli agenti del Settore Anticrimine nei confronti di un 29enne nigeriano per detenzione di 60grammi di eroina e fini di spaccio. L'uomo aveva ingerito parte della droga sotto forma di ovuli e per questo è stato ricoverato in ospedale piantonato in attesa di espulsione degli involucri. Nell'occasione, l'extracomunitario è stato trovato in possesso anche di una consistente somma di denaro contante, presumibile frutto dell'attività illecita.