Domani, la Piazzetta del Molo, ad Alghero, ospiterà un evento dedicato agli artisti locali. Per tutta la giornata, lo slargo di ingresso alla biblioteca comunale e parte di Via Sant'Erasmo ospiteranno le esposizioni di diversi artisti algheresi, pittori ed artigiani del ferro e del legno Una domenica Al Carrer de la Pittura



ALGHERO – Domani, domenica 22 dicembre, la Piazzetta del Molo, ad Alghero, ospiterà “Al Carrer de la pittura”, un evento dedicato agli artisti locali. Per tutta la giornata, lo slargo di ingresso alla biblioteca comunale e parte di Via Sant’Erasmo ospiteranno le esposizioni di diversi artisti algheresi, pittori ed artigiani del ferro e del legno.



Sotto il coordinamento di Carlo Ibba, saranno esposte opere negli spazi allestiti tra le arcate della piazzetta e negli spazi ad essa limitrofi. Tra gli espositori, Salvatore Pagano, Pietro Ledda, Paolo Manca, Ugo Zoboli, Gianni Serra, Giovanni Mura, Irma Fais, Riccardo Polese e Bizarre Tattoo.



L’iniziativa dell’Associazione culturale Cabirol, con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, intende promuovere gli artisti locali, che partecipano attivamente alle attività culturali della città, valorizzando nel contempo uno spazio prezioso del centro storico, oggetto già di riuscite manifestazioni di spettacolo, che per la sua conformazione offre uno scenario unico. La giornata, e la serata conclusiva della manifestazione di domenica, contano sulla partecipazione dei residenti, tra i quali Roberto Barbieri, nonché della collaborazione dei Supermercati Delta Coop.



