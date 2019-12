Condividi | Red 15:24 Oggi, alle 20.30 al Teatro Civico “Gavì Bal-lero”, va in scena l’attesissimo live in tour nazionale “Come Britney Spears”, dello stand-up comedian. Lo spettacolo fa parte della rassegna Teatri di prima necessità, a cura della Compagnia Teatro d’inverno Teatro: Giorgio Montanini ad Alghero



ALGHERO - Prosegue la rassegna Teatri di prima necessità, a cura della Compagnia Teatro d’inverno, nel programma del Cap d’Any de l’Alguer promosso dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero. Oggi (domenica), alle 20.30 al Teatro Civico “Gavì Bal-lero”, va in scena l’attesissimo live in tour nazionale “Come Britney Spears”, dello stand-up comedian Giorgio Montanini. Dal grande successo di pubblico su Sky (Comedy central) con “Stand up comedy”, passando a curare su Rai 3 la copertina satirica del talk show “Ballarò”, per poi diventare protagonista di “Nemico pubblico”, in onda sempre su Rai 3, Montanini ha registrato il sold-out nei teatri italiani con “Nemico pubblico”, “Liberaci dal bene”, “Per quello che vale” ed “Eloquio di un perdente”.



Impegnato nelle tappe conclusive del tour nazionale, l'artista approda al Alghero con il suo ultimo live, monologo che mette in discussione l'unico vero baluardo trasversale e condiviso da tutti, quello che tiene in piedi il genere umano: l’antropocentrismo. È dalla sua comparsa sul pianeta che l'essere umano cerca disperatamente ed ostinatamente il giusto percorso che lo conduca alla serenità, alla pace e alla felicità. Convincersi che il lavoro e la remunerazione siano i valori fondanti della realizzazione dell'essere umano, ha avuto come conseguenza la regressione culturale e sociale della specie umana.



In Italia, quasi il 30percento della popolazione è analfabeta funzionale, regredita a tal punto da non capire più cosa legge (o peggio scrive), perfino i concetti più elementari. In una sola parola: stupidi. Un live intenso quello di Giorgio Montanini, uno dei pochi rappresentanti della stand-up comedy in Italia, oltre che attore teatrale e cinematografico ed autore. Nel 2020, sarà protagonista sul grande schermo di un film per la regia di Pietro Castellitto. Ultimi posti ancora disponibili per stasera. Per ulteriori informazioni e costi, si può telefonare ai numeri 388/5721808 o 377/0916300. Per i biglietti, ci si può rivolgere al botteghino del teatro, aperto dalle 17 ad inizio spettacolo.



