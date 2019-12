Condividi | Cor 18:12 Fortunatamente non si segnalano grossi danni all´edificio. Sono più ai 65 le richieste di intervento pervenute alla Sala Operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari nelle ultime ore Ossi: pino si abbatte sulla casa di riposo anziani



SASSARI - Sono più ai 65 le richieste di intervento pervenute alla Sala Operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari nelle ultime ore. Il vento di maestrale che impetuoso sferza in nord Sardegna ha creato enormi disagi nel Sassarese.



Alberi caduti, coperture di edifici volate via e dissesti statici, in prevalenza le richieste di soccorso a causa del forte vento. Nel primo pomeriggio un grosso pino si è abbattuto su una casa di riposo a Ossi.



Fortunatamente non si segnalano grossi danni all'edificio. Presenti sul posto anche led forze dell'ordine che hanno accertato le esatte dinamiche dell'incidente. Commenti SASSARI - Sono più ai 65 le richieste di intervento pervenute alla Sala Operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari nelle ultime ore. Il vento di maestrale che impetuoso sferza in nord Sardegna ha creato enormi disagi nel Sassarese.Alberi caduti, coperture di edifici volate via e dissesti statici, in prevalenza le richieste di soccorso a causa del forte vento. Nel primo pomeriggio un grosso pino si è abbattuto su una casa di riposo a Ossi.Fortunatamente non si segnalano grossi danni all'edificio. Presenti sul posto anche led forze dell'ordine che hanno accertato le esatte dinamiche dell'incidente.