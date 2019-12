Condividi | Cor 11:12 Uscire dal tunnel della droga sentendosi capiti e accolti da un sorriso: l’opera di don Andrea Raffatellu. Fai un´offerta ai sacerdoti, attraverso di loro aiuterai molti. Insieme ai sacerdoti nessuno è solo



Un punto di riferimento per la comunità. Rappresentano questo i 34 mila sacerdoti che ogni giorno sostengono spiritualmente e concretamente famiglie in difficoltà, anziani soli, poveri ed emarginati. La missione di sacerdoti come don Andrea Raffatellu è possibile grazie alle offerte per i sacerdoti, donazioni che li sostengono e che arrivano anche negli angoli più remoti. Solo così le opere di aiuto e carità di questi uomini arrivano ovunque siano necessarie. Fai un'offerta ai sacerdoti, attraverso di loro aiuterai molti.



Uscire dal tunnel della droga sentendosi capiti e accolti da un sorriso: l'opera di don Andrea Raffatellu. Sentirsi capiti e accolti. Sono questi i sentimenti che suscita don Andrea Raffatellu, parroco della Sacra Famiglia a Olbia che da 32 anni si dedica al prossimo e alla casa Arcobaleno, in cui è diventato un punto di riferimento per tanti giovani tossicodipendenti.



In questo luogo speciale tanti ragazzi hanno la possibilità di ricominciare, rendersi utili, ma soprattutto uscire dal difficile mondo della droga. Sono infatti il 30% le persone che una volta arrivate li hanno superato con successo il programma di disintossicazione, riprendendo in mano la propria vita. Sono personalità forti e libere quelle che escono dalla casa di accoglienza, sempre sostenuti e appoggiati dal sorriso mite e dalla gestualità semplice di don Andrea. Per avere maggiori informazioni e conoscere le modalità con cui poter fare la tua donazione Un punto di riferimento per la comunità. Rappresentano questo i 34 mila sacerdoti che ogni giorno sostengono spiritualmente e concretamente famiglie in difficoltà, anziani soli, poveri ed emarginati. La missione di sacerdoti come don Andrea Raffatellu è possibile grazie alle offerte per i sacerdoti, donazioni che li sostengono e che arrivano anche negli angoli più remoti. Solo così le opere di aiuto e carità di questi uomini arrivano ovunque siano necessarie. Fai un'offerta ai sacerdoti, attraverso di loro aiuterai molti.. Sentirsi capiti e accolti. Sono questi i sentimenti che suscita don Andrea Raffatellu, parroco della Sacra Famiglia a Olbia che da 32 anni si dedica al prossimo e alla casa Arcobaleno, in cui è diventato un punto di riferimento per tanti giovani tossicodipendenti.In questo luogo speciale tanti ragazzi hanno la possibilità di ricominciare, rendersi utili, ma soprattutto uscire dal difficile mondo della droga. Sono infatti il 30% le persone che una volta arrivate li hanno superato con successo il programma di disintossicazione, riprendendo in mano la propria vita. Sono personalità forti e libere quelle che escono dalla casa di accoglienza, sempre sostenuti e appoggiati dal sorriso mite e dalla gestualità semplice di don Andrea. Per avere maggiori informazioni e conoscere le modalità con cui poter fare la tua donazione clicca qui , sostieni l'impegno dei sacerdoti con un'offerta!