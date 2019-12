Condividi | Cor 12:15 Incontro dei simpatizzanti della lista Civica “Noi Con Alghero”. Particolare attenzione ai Servizi sociali, alla pubblica Istruzione, lo Sport, l’Edilizia Privata, l’Urbanistica, la Viabilità e Traffico e le Politiche per la Casa Ndc incontra simpatizzanti e fa il punto



ALGHERO - Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro dei simpatizzanti della lista Civica “Noi Con Alghero”. Erano presenti i due assessori espressi nella Giunta comunale: Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras; insieme ai tre consiglieri che rappresentano la Lista nel Consiglio comunale: il capogruppo Maurizio Pirisi, Alessandro Loi e Antonello Muroni. Gli argomenti trattati hanno fatto riferimento ai primi impegni amministrativi sui quali si dovuta confrontare la nuova maggioranza di centro destra al momento del suo insediamento, attenzione particolare è stata rivolta le competenze espletate dagli Assessori del nuovo gruppo civico e in particolare i Servizi sociali, la pubblica Istruzione, lo Sport, l’Edilizia Privata, l’Urbanistica, la Viabilità e Traffico e le Politiche per la Casa.



«Attività di grande rilievo civico, pubblico e sociale non sempre curate negli anni passati con la necessaria attenzione, considerate le condizioni di precarietà riscontrate in tanti settori strategici per la città» sottolinea il coordinatore locale. «L’Assemblea ha dimostrato grande interesse sul lavoro degli Assessori e in particolare sui temi illustrati dall’Assessore Piras che sta rimettendo in modo la macchina per poter dare alla luce il Piano Urbanistico Comunale e tutta una serie di Regolamenti e Piani propedeutici oltre alla viabilità con la circonvallazione in primo piano».



L’Assessore Salaris ha incentrato la sua attenzione sugli anziani e quindi sul CRA e sulla complessità dei Servizi Sociali, dove diventa prioritario il trasloco degli uffici dei Servizi Sociali dal Quartier a Sant’Anna, dove l’utenza potrà trovare la giusta Privacy. «Una delle proposta nata dall’Assemblea in ambito sportivo è quella di valutare la fattibilità da parte della Amministrazione di farsi carico della approvazione delle fideiussioni a garanzia dei mutui delle Associazioni Sportive Dilettantistiche su eventuali progetti di riqualificazione e costruzione di Impianti Sportivi di proprietà comunale».



Altro punto fondamentale è l’istituzione dell’ufficio di programmazione, con l’implementazione di personale motivato, e con la proposta di esternalizzare alcuni Bandi e Progetti tenendo conto che la Sardegna avrà molte più risorsesulla programmazione europea 2021-2026 e sulla Agenda 2030. Si è deciso un approfondimento sulle Partecipate con particolare attenzione sulla Step che con una serie di cartelle esattoriali pazze sta creando forte disagio nelle case degli algheresi. La serata che si è conclusa con un brindisi e con gli auguri di Buone Feste. Commenti ALGHERO - Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro dei simpatizzanti della lista Civica “Noi Con Alghero”. Erano presenti i due assessori espressi nella Giunta comunale: Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras; insieme ai tre consiglieri che rappresentano la Lista nel Consiglio comunale: il capogruppo Maurizio Pirisi, Alessandro Loi e Antonello Muroni. Gli argomenti trattati hanno fatto riferimento ai primi impegni amministrativi sui quali si dovuta confrontare la nuova maggioranza di centro destra al momento del suo insediamento, attenzione particolare è stata rivolta le competenze espletate dagli Assessori del nuovo gruppo civico e in particolare i Servizi sociali, la pubblica Istruzione, lo Sport, l’Edilizia Privata, l’Urbanistica, la Viabilità e Traffico e le Politiche per la Casa.«Attività di grande rilievo civico, pubblico e sociale non sempre curate negli anni passati con la necessaria attenzione, considerate le condizioni di precarietà riscontrate in tanti settori strategici per la città» sottolinea il coordinatore locale. «L’Assemblea ha dimostrato grande interesse sul lavoro degli Assessori e in particolare sui temi illustrati dall’Assessore Piras che sta rimettendo in modo la macchina per poter dare alla luce il Piano Urbanistico Comunale e tutta una serie di Regolamenti e Piani propedeutici oltre alla viabilità con la circonvallazione in primo piano».L’Assessore Salaris ha incentrato la sua attenzione sugli anziani e quindi sul CRA e sulla complessità dei Servizi Sociali, dove diventa prioritario il trasloco degli uffici dei Servizi Sociali dal Quartier a Sant’Anna, dove l’utenza potrà trovare la giusta Privacy. «Una delle proposta nata dall’Assemblea in ambito sportivo è quella di valutare la fattibilità da parte della Amministrazione di farsi carico della approvazione delle fideiussioni a garanzia dei mutui delle Associazioni Sportive Dilettantistiche su eventuali progetti di riqualificazione e costruzione di Impianti Sportivi di proprietà comunale».Altro punto fondamentale è l’istituzione dell’ufficio di programmazione, con l’implementazione di personale motivato, e con la proposta di esternalizzare alcuni Bandi e Progetti tenendo conto che la Sardegna avrà molte più risorsesulla programmazione europea 2021-2026 e sulla Agenda 2030. Si è deciso un approfondimento sulle Partecipate con particolare attenzione sulla Step che con una serie di cartelle esattoriali pazze sta creando forte disagio nelle case degli algheresi. La serata che si è conclusa con un brindisi e con gli auguri di Buone Feste.