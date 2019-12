Condividi | Red 23:24 Solidarietà da parte della Lega Salvini premier Sardegna al vicesindaco di Illorai Raimondo Putzolu, obbiettivo di un atto intimidatorio. A dichiararlo è il segretario regionale leghista Guido De Martini «La Lega sta dalla parte degli amministratori locali»



ILLORAI -. «La Lega Salvini Premier Sardegna desidera esprimere tutta la solidarietà al vicesindaco di Illorai Raimondo Putzolu nei cui confronti è stato messo in atto un gesto intimidatorio, che potrebbe essere legato alla attività politica e amministrativa svolta nel Comune di Illorai». A dichiararlo è il segretario regionale del partito in Sardegna Guido De Martini.



Ignoti hanno sparato contro la casa di campagna di Putzolu



«Già a novembre, era stata presentata un interrogazione al ministro dell’Interno in occasione dell’attentato incendiario contro l’automobile del comandante della stazione dei Carabinieri di Tortolì. La Lega – conclude De Martini - sarà sempre dalla parte delle Forze dell’ordine contro chi vuole provare a intimidire le istituzioni».



