A Sennori il Natale è solidale

SENNORI - L’Istituto comprensivo di Sennori, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha organizzato una colletta alimentare per regalare un Natale più sereno alle famiglie meno fortunate del paese. La raccolta di generi alimentari, pensata anche per gli animali abbandonati, è nata su iniziativa del corpo docente ed è stata sposata con entusiasmo dal dirigente Carlo Ortu e dall'Amministrazione.



Oltre al gesto di generosità, si è voluto inviare un messaggio agli alunni sensibilizzando le nuove generazioni alla solidarietà. Messaggio recepito pienamente dai bambini e dalle loro famiglie, che hanno sommerso di donazioni l’angolo “natalizio” allestito a scuola.



I generi alimentari raccolti sono stato affidati alle mani sapienti delle Vincenziane di Sennori, che li distribuiranno con la consueta discrezione alle famiglie meno abbienti del paese. «È un'iniziativa lodevole, che l'Amministrazione comunale condivide in toto, e che testimonia la sensibilità dei docenti, della dirigenza e degli alunni dell'Istituto comprensivo", commenta l'assessore comunale Elena Cornalis.