Condividi | Red 21:39 L´ingegnere algherese, presidente dell´Ateneu algueres, è deceduto oggi. Sposato con la signora Maria, aveva tre figli, Cristiana, Gabriela e Massimiliano. Il funerale è previsto per domani pomeriggio, Corpore Praesenti, nella Cattedrale di Santa Maria Lutto ad Alghero, è morto Antonio Frulio



ALGHERO - Lutto ad Alghero, è morto Antonio Frulio. L'ingegnere algherese, presidente dell'Ateneu algueres, è deceduto oggi (giovedì).



Sposato con la signora Maria, aveva tre figli, Cristiana, Gabriela e Massimiliano. Il funerale è previsto per domani, venerdì 27 dicembre, alle 15.15, con partenza dall'Ospedale Civile, diretti alla Cattedrale di Santa Maria dove, alle 15.30, verrà ceebrata la Santa Messa “Corpore Praesenti”.



Intanto, per la scomparsa del presidente, l'Ateneu algueres, con l'Ofici de l'Alguer de la Generalitat de Catalunya, ha deciso di annullare il concerto di Natale, previsto per domani, alle 19.15, nella Chiesa di San Francesco. ALGHERO - Lutto ad Alghero, è morto Antonio Frulio. L'ingegnere algherese, presidente dell'Ateneu algueres, è deceduto oggi (giovedì).Sposato con la signora Maria, aveva tre figli, Cristiana, Gabriela e Massimiliano. Il funerale è previsto per domani, venerdì 27 dicembre, alle 15.15, con partenza dall'Ospedale Civile, diretti alla Cattedrale di Santa Maria dove, alle 15.30, verrà ceebrata la Santa Messa “Corpore Praesenti”.Intanto, per la scomparsa del presidente, l'Ateneu algueres, con l'Ofici de l'Alguer de la Generalitat de Catalunya, ha deciso di annullare il concerto di Natale, previsto per domani, alle 19.15, nella Chiesa di San Francesco.