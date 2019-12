Condividi | Cor 12:00 Tutto pronto in Riviera del corallo per l´evento più longevo del Cap d´Any. All´ex Mercato ortofrutticolo di Alghero è tempo di Birralguer, il festival delle birre artigianali e dello street food di qualità. Tre giorni di musica Birra, musica e street food: è Birralguer



ALGHERO - Ad Alghero apre il mercato delle birre: tre giorni di musica, street food di qualità e un fiume di birra rigorosamente artigianale. Tutto pronto in Riviera del corallo per l'evento più longevo del Cap d'Any. All'ex Mercato ortofrutticolo è tempo di Birralguer, da oggi fino al 29 dicembre, dalle 18 di ogni giorno fino alle 2.



La location della Winter edition è sempre la Piazza Pino Piras e le botteghine adiacenti. La regina ovviamente sarà lei, la birra, servita in tante diverse versioni unite però da quel concetto di produzione artigianale che ne fa non una comune bevanda, ma un incontro tra sapori, profumi, ricerca, passione e tradizione. Sette i microbirrifici presenti con il proprio impianto spina alla 13esima edizione di Birralguer, e rappresentano l’eccellenza della produzione sarda: “Lara” di Tertenia, “Seddaiu” e “Isola” di Thiesi, “Coros” di Usini, “Tholos” di Nuoro, “Dolmen” di Uri ai quali si aggiunge dalla Baviera “Kühbacher Brewerei”, ospite e main sponsor dell’evento.



Birra ma anche un mare di musica. Si parte il giorno dell'inaugurazione con gli Anima Soul, Cover Garden e Dj Fabrizio Solinas; sabato toccherà a Carletto e i suoi mostri, Tasinantska e Dj Davide Merlini; l'ultima giornata, domenica, in scena Hollywood band, Senza base e Dj Arturo Pirino. Variegate le sonorità espresse, funky, reggae, ska, rock, pop e l'idea di trasformare un luogo della quotidianità in una sorta di enorme live club in cui divertirsi, cantare e ballare.