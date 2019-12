Condividi | Red 16:02 Tragico incidente domestico a Sassari. Da una prima ricostruzione dei Carabinieri, Jaclina Milanovic si è sporta troppo per stendere la biancheria da una finestra di casa sua, al quarto piano di Vicolo Marini, cadendo sulla strada sottostante Cade mentre stende i panni: 25enne morta a Sassari



SASSARI – Tragico incidente domestico a Sassari. Da una prima ricostruzione dei Carabinieri, la 25enne Jaclina Milanovic si è sporta troppo per stendere la biancheria da una finestra di casa sua, al quarto piano di Vicolo Marini, cadendo sulla strada sottostante. La donna, di origini slave, lascia un bimbo di tre anni.