Condividi | Red 18:17 Dalle 18 di domani alle 7 di mercoledì, nelle vie Catalogna, Eleonora d’Arborea, La Marmora (nel tratto compreso tra Via Garibaldi e Via Vittorio Emanuele), Piazza Civica, Bastioni Magellano e Via Garibaldi, sarà vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine. Lo stabilisce l´ordinanza emanata dal sindaco Mario Conoci Niente vetro e lattine nel fine anno di Alghero



ALGHERO - Dalle 18 di domani, domenica 29 dicembre alle 7 di mercoledì 1 gennaio 2020, nelle vie Catalogna, Eleonora d’Arborea, La Marmora (nel tratto compreso tra Via Garibaldi e Via Vittorio Emanuele), Piazza Civica, Bastioni Magellano e Via Garibaldi, sarà vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine. Lo stabilisce l'ordinanza emanata dal sindaco di Alghero Mario Conoci.



Nelle vie, all’interno e all’esterno dei pubblici esercizi e dei locali commerciali, sarà vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine. Sarà vietata anche la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Invece, verrà consentita la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. L’Amministrazione comunale. Commenti ALGHERO - Dalle 18 di domani, domenica 29 dicembre alle 7 di mercoledì 1 gennaio 2020, nelle vie Catalogna, Eleonora d’Arborea, La Marmora (nel tratto compreso tra Via Garibaldi e Via Vittorio Emanuele), Piazza Civica, Bastioni Magellano e Via Garibaldi, sarà vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine. Lo stabilisce l'ordinanza emanata dal sindaco di Alghero Mario Conoci.Nelle vie, all’interno e all’esterno dei pubblici esercizi e dei locali commerciali, sarà vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine. Sarà vietata anche la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Invece, verrà consentita la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. L’Amministrazione comunale.